У Києві різко збільшили відключення світла: оновлені графіки на 6 грудня
Росія в ніч на 6 грудня атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Києві на тлі цього збільшили кількість і тривалість відключень світла.
Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Згідно оновленим графікам, світло у столиці відключатимуть сьогодні наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:30 та з 14:00 до 18:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 21:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 21:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 21:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 09:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30, з 11:30 до 14:00 та з 17:30 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 17:30 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30, з 15:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00.
РФ обстріляла енергетику
Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 грудня росіяни вчергове завдали комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Для атака ворог використував дрони та різного типу ракети.
Внаслідок атаки знеструмлення були зафіксовані у шести областях. Зокрема, під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Також у ДТЕК поінформували, що РФ атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Ворожі атаки серйозно пошкодили обладнання.
Окрім того, в "Укренерго" розповіли, що обсяг прогнозованих заходів обмеження подачі електроенергії на сьогодні вимушено збільшений.