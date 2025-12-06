У Києві різко збільшили відключення світла: оновлені графіки на 6 грудня

Росія в ніч на 6 грудня атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Києві на тлі цього збільшили кількість і тривалість відключень світла.

Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Згідно оновленим графікам, світло у столиці відключатимуть сьогодні наступним чином:

РФ обстріляла енергетику

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 грудня росіяни вчергове завдали комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Для атака ворог використував дрони та різного типу ракети.

Внаслідок атаки знеструмлення були зафіксовані у шести областях. Зокрема, під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Також у ДТЕК поінформували, що РФ атакувала теплоелектростанції компанії в різних регіонах України. Ворожі атаки серйозно пошкодили обладнання.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, що обсяг прогнозованих заходів обмеження подачі електроенергії на сьогодні вимушено збільшений.