До 32 тисяч гривень: кому в прифронтових областях зараз готові платити найбільше

Головне: Зміна орієнтирів: У Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях через війну майже зник попит на офісних та креативних працівників.

У Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях через війну майже зник попит на офісних та креативних працівників. Топ вакансій та зарплати: Найпопулярнішими залишаються робітничі спеціальності. На другому місці - водії, які мають найвищі доходи.

Найпопулярнішими залишаються робітничі спеціальності. На другому місці - водії, які мають найвищі доходи. Скільки платять продавцям та різноробочим: Продавці залишаються лідерами за кількістю оголошень із медіанною зарплатою від 14,5 тис. гривень. Різноробочі можуть розраховувати на 20-22,5 тис. гривень.

Продавці залишаються лідерами за кількістю оголошень із медіанною зарплатою від 14,5 тис. гривень. Різноробочі можуть розраховувати на 20-22,5 тис. гривень. Аномалії відгуків пошукачів: Попри дефіцит кадрів, українці стали значно рідше відгукуватися на вакансії будівельників, швачок та автослюсарів.

Аналітики проаналізували ситуацію на ринку праці у Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях.

Найбільше шукають продавців і водіїв

За даними дослідження, найпопулярнішою вакансією у прифронтових регіонах залишається продавець. Порівняно з травнем минулого року кількість таких оголошень зросла на 2%.

Медіанні зарплати для продавців становлять:

16,3 тисячі гривень у Херсонській області;

16 тисяч гривень у Харківській;

15,7 тисячі гривень у Запорізькій;

15 тисяч гривень у Миколаївській;

14,5 тисячі гривень у Сумській.

Друге місце за кількістю вакансій посідають водії.

Найвищі зарплати для них пропонують у Харківській області - 32,5 тисячі гривень. У Херсонській області медіанна зарплата становить 30 тисяч гривень, а у Сумській, Запорізькій та Миколаївській - близько 27,5 тисячі гривень.

Також роботодавці активно шукають різноробочих. Найвищу оплату праці для таких працівників зафіксовано у Харківській області - 22,5 тисячі гривень. У Запорізькій області пропонують близько 21 тисячі гривень, а у Миколаївській та Сумській - близько 20 тисяч гривень.

Крім того, у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях стабільно високим залишається попит на кухарів.

На які вакансії українці відгукуються рідше

Попри збільшення кількості вакансій, активність пошукачів на окремі пропозиції роботи знижується.

Найбільше відгуків традиційно отримують вакансії продавців, однак за рік їх кількість скоротилася на 20%.

Також менше кандидатів відгукуються на вакансії:

будівельників (-22%);

швачок (-21%);

автослюсарів (-18%);

продавців-консультантів (-17%).

Водночас зростання інтересу з боку кандидатів зафіксовано до вакансій різноробочих (+14%), барист (+13%), касирів (+12%) та водіїв (+3%).

Які професії майже зникли з ринку

Аналітики зазначають, що у прифронтових областях значно скоротилася кількість вакансій для офісних і креативних спеціальностей.

Упродовж 2025-2026 років тут майже не фіксували оголошень для брокерів, керівників відділів продажів, менеджерів, супервайзерів, юристів, копірайтерів, аудиторів, фотографів та SMM-менеджерів.

На думку експертів, така тенденція свідчить про дефіцит кадрів та поступове переміщення робочої сили до більш безпечних регіонів країни.