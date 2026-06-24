До 32 тысяч гривен: кому в прифронтовых областях сейчас готовы платить больше всего

Рынок труда в прифронтовых областях продолжает меняться под влиянием войны. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда в Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях.
По данным исследования, самой популярной вакансией в прифронтовых регионах остается продавец. По сравнению с маем прошлого года, количество таких объявлений возросло на 2%.
Медианные зарплаты для продавцов составляют:
Второе место по количеству вакансий занимают водители.
Самые высокие зарплаты для них предлагают в Харьковской области - 32,5 тысячи гривен. В Херсонской области медиа зарплата составляет 30 тысяч гривен, а в Сумской, Запорожской и Николаевской - около 27,5 тысячи гривен.
Также работодатели активно ищут разнорабочих. Самая высокая оплата труда для таких работников зафиксирована в Харьковской области - 22,5 тысяч гривен. В Запорожской области предлагают около 21 тысячи гривен, а в Николаевской и Сумской - около 20 тысяч гривен.
Кроме того, в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях стабильно высоким остается спрос на поваров.
Несмотря на увеличение количества вакансий, активность соискателей на отдельные предложения работы снижается.
Больше всего отзывов традиционно получают вакансии продавцов, однако за год их количество сократилось на 20%.
Также меньше кандидатов отзываются на вакансии:
В то же время рост интереса со стороны кандидатов зафиксирован в вакансии разнорабочих (+14%), барист (+13%), кассиров (+12%) и водителей (+3%).
Аналитики отмечают, что в прифронтовых областях значительно сократилось количество вакансий для офисных и креативных специальностей.
На протяжении 2025-2026 годов здесь почти не фиксировались объявления для брокеров, руководителей отделов продаж, менеджеров, супервайзеров, юристов, копирайтеров, аудиторов, фотографов и SMM-менеджеров.
По мнению экспертов, такая тенденция свидетельствует о дефиците кадров и постепенном перемещении рабочей силы в более безопасные регионы страны.
Ранее РБК-Украина рассказывала об остром дефиците технических и инженерных кадров в Украине. Наибольшим спросом среди работодателей пользуются станочники, операторы станков с ЧПУ, электромонтеры и специалисты по электроинженерии. Из-за нехватки работников зарплаты в этих сферах растут быстрее всего.
Также мы писали, что Госстат зафиксировал значительный разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине. В первом квартале 2026 года средняя зарплата мужчин составила 33,8 тыс. гривен, тогда как женщин - 24,8 тыс. гривен.