До 31 людини на місце: на яких спеціальностях була найбільша боротьба за бюджет

Уже 176 376 абітурієнтів отримали рекомендації до зарахування у виші на основі пріоритету заявок на вступ. Цьогоріч на одне бюджетне місце на найпопулярніших спеціальностях претендувало від 20 до 31 вступника.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
У 2025 році вступна кампанія в Україні вперше відбулася за єдиним алгоритмом адресного розміщення - і одразу охопила як бюджетні, так і контрактні місця. Новий підхід застосовувався одночасно для державних і приватних вишів.
У МОН наголошують: система спрацювала ефективно, а більшість абітурієнтів отримали рекомендації саме туди, куди прагнули вступити.
Рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників:
"Алгоритм адресного розміщення працює в інтересах вступника. І найкраще це видно по цифрах: 85% бюджетників отримали рекомендацію за першим пріоритетом, 94% - у межах трьох найвищих. Це означає, що система враховує мрії. А держава - підтримує цей вибір", - прокоментував заступник міністра освіти Михайло Винницький.
Алгоритм, який раніше застосовували лише до бюджетників, вперше поширили й на контрактників. Це дозволило:
Загалом 13,5% бюджетників зараховані за квотами. Інші пільгові категорії братимуть участь у наступних хвилях розподілу.
Спеціальності з найвищим прохідним балом на бюджет:
