До 31 человека на место: на каких специальностях была самая большая борьба за бюджет

Результаты кампании

В 2025 году вступительная кампания в Украине впервые прошла по единому алгоритму адресного размещения - и сразу охватила как бюджетные, так и контрактные места. Новый подход применялся одновременно для государственных и частных вузов.

В МОН отмечают: система сработала эффективно, а большинство абитуриентов получили рекомендации именно туда, куда стремились поступить.

Рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих:

65 493 - на бюджет;

110 883 - на контракт.

"Алгоритм адресного размещения работает в интересах поступающего. И лучше всего это видно по цифрам: 85% бюджетников получили рекомендацию по первому приоритету, 94% - в пределах трех самых высоких. Это означает, что система учитывает мечты. А государство - поддерживает этот выбор", - прокомментировал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Что изменилось в 2025 году

Алгоритм, который ранее применяли только к бюджетникам, впервые распространили и на контрактников. Это позволило:

учитывать выбор абитуриентов даже вне госзаказа;

размещать государственные гранты прозрачнее;

унифицировать правила для всех ЗВО, независимо от формы собственности.

Цифры и квоты

61 178 поступающих рекомендованы на бюджет (дневная форма), еще 4 315 - на заочную;

по квоте-1 прошли 4 060 человек (728 - на заочную);

по квоте-2 - 4 960 человек (129 - на заочную);

Всего 13,5% бюджетников зачислены по квотам. Другие льготные категории будут участвовать в следующих волнах распределения.

Система учитывает выбор

60% всех поступающих получили рекомендацию по первому приоритету. Среди бюджетников этот показатель - 85%.

86% абитуриентов зачислены в пределах трех первых приоритетов, среди бюджетников - 94%.

Специальности с самым высоким конкурсом на бюджет (человек на 1 место):

экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление - 31;

политология, международные отношения, журналистика, право - 24;

прикладная лингвистика - 21;

стоматология - 20,6;

германские языки (в частности перевод) - 20,4.

Специальности с самым высоким проходным баллом на бюджет: