RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

До 31 человека на место: на каких специальностях была самая большая борьба за бюджет

На каких специальностях была наибольшая конкуренция (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Уже 176 376 абитуриентов получили рекомендации к зачислению в вузы на основе приоритета заявок на поступление. В этом году на одно бюджетное место на самых популярных специальностях претендовала от 20 от 31 абитуриента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Результаты кампании

В 2025 году вступительная кампания в Украине впервые прошла по единому алгоритму адресного размещения - и сразу охватила как бюджетные, так и контрактные места. Новый подход применялся одновременно для государственных и частных вузов.

В МОН отмечают: система сработала эффективно, а большинство абитуриентов получили рекомендации именно туда, куда стремились поступить.

Рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих:

  • 65 493 - на бюджет;
  • 110 883 - на контракт.

"Алгоритм адресного размещения работает в интересах поступающего. И лучше всего это видно по цифрам: 85% бюджетников получили рекомендацию по первому приоритету, 94% - в пределах трех самых высоких. Это означает, что система учитывает мечты. А государство - поддерживает этот выбор", - прокомментировал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Что изменилось в 2025 году

Алгоритм, который ранее применяли только к бюджетникам, впервые распространили и на контрактников. Это позволило:

  • учитывать выбор абитуриентов даже вне госзаказа;
  • размещать государственные гранты прозрачнее;
  • унифицировать правила для всех ЗВО, независимо от формы собственности.

Цифры и квоты

  • 61 178 поступающих рекомендованы на бюджет (дневная форма), еще 4 315 - на заочную;
  • по квоте-1 прошли 4 060 человек (728 - на заочную);
  • по квоте-2 - 4 960 человек (129 - на заочную);

Всего 13,5% бюджетников зачислены по квотам. Другие льготные категории будут участвовать в следующих волнах распределения.

Система учитывает выбор

  • 60% всех поступающих получили рекомендацию по первому приоритету. Среди бюджетников этот показатель - 85%.
  • 86% абитуриентов зачислены в пределах трех первых приоритетов, среди бюджетников - 94%.

Специальности с самым высоким конкурсом на бюджет (человек на 1 место):

  • экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление - 31;
  • политология, международные отношения, журналистика, право - 24;
  • прикладная лингвистика - 21;
  • стоматология - 20,6;
  • германские языки (в частности перевод) - 20,4.

Специальности с самым высоким проходным баллом на бюджет:

  • политология, международные отношения, журналистика, право - 182,896;
  • прикладная лингвистика - 178,167;
  • экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг - 175,892.
  • германские языки, английский - 175,667;
  • социология - 172,577.

Читайте также о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажную форму разрешено только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в Украине