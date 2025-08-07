ua en ru
До 31 людини на місце: на яких спеціальностях була найбільша боротьба за бюджет

Четвер 07 серпня 2025 16:07
До 31 людини на місце: на яких спеціальностях була найбільша боротьба за бюджет На яких спеціальностях була найбільша конкуренція (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уже 176 376 абітурієнтів отримали рекомендації до зарахування у виші на основі пріоритету заявок на вступ. Цьогоріч на одне бюджетне місце на найпопулярніших спеціальностях претендувало від 20 до 31 вступника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.

Результати кампанії

У 2025 році вступна кампанія в Україні вперше відбулася за єдиним алгоритмом адресного розміщення - і одразу охопила як бюджетні, так і контрактні місця. Новий підхід застосовувався одночасно для державних і приватних вишів.

У МОН наголошують: система спрацювала ефективно, а більшість абітурієнтів отримали рекомендації саме туди, куди прагнули вступити.

Рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників:

  • 65 493 - на бюджет;
  • 110 883 - на контракт.

"Алгоритм адресного розміщення працює в інтересах вступника. І найкраще це видно по цифрах: 85% бюджетників отримали рекомендацію за першим пріоритетом, 94% - у межах трьох найвищих. Це означає, що система враховує мрії. А держава - підтримує цей вибір", - прокоментував заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Що змінилося у 2025 році

Алгоритм, який раніше застосовували лише до бюджетників, вперше поширили й на контрактників. Це дозволило:

  • враховувати вибір абітурієнтів навіть поза держзамовленням;
  • розміщувати державні гранти прозоріше;
  • уніфікувати правила для всіх ЗВО, незалежно від форми власності.

Цифри та квоти

  • 61 178 вступників рекомендовані на бюджет (денна форма), ще 4 315 - на заочну;
  • за квотою-1 пройшли 4 060 осіб (728 - на заочну);
  • за квотою-2 - 4 960 осіб (129 - на заочну);

Загалом 13,5% бюджетників зараховані за квотами. Інші пільгові категорії братимуть участь у наступних хвилях розподілу.

Система враховує вибір

  • 60% усіх вступників отримали рекомендацію за першим пріоритетом. Серед бюджетників цей показник - 85%.
  • 86% абітурієнтів зараховані в межах трьох перших пріоритетів, серед бюджетників - 94%.

Спеціальності з найвищим конкурсом на бюджет (осіб на 1 місце):

  • економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління - 31;
  • політологія, міжнародні відносини, журналістика, право - 24;
  • прикладна лінгвістика - 21;
  • стоматологія - 20,6;
  • германські мови (зокрема переклад) - 20,4.

Спеціальності з найвищим прохідним балом на бюджет:

  • політологія, міжнародні відносини, журналістика, право - 182,896;
  • прикладна лінгвістика - 178,167;
  • економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг - 175,892;
  • германські мови, англійська - 175,667;
  • соціологія - 172,577.

Читайте також про те, що у 2025 році вступники до магістратури подають заяви на бюджет і контракт виключно онлайн. Паперову форму дозволено лише у виняткових випадках. Прийом документів триває з 8 по 25 серпня, а деякі виші можуть продовжити прийом на контракт до 20 жовтня.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.

