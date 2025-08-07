До 31 людини на місце: на яких спеціальностях була найбільша боротьба за бюджет

Уже 176 376 абітурієнтів отримали рекомендації до зарахування у виші на основі пріоритету заявок на вступ. Цьогоріч на одне бюджетне місце на найпопулярніших спеціальностях претендувало від 20 до 31 вступника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН .

Результати кампанії

У 2025 році вступна кампанія в Україні вперше відбулася за єдиним алгоритмом адресного розміщення - і одразу охопила як бюджетні, так і контрактні місця. Новий підхід застосовувався одночасно для державних і приватних вишів.

У МОН наголошують: система спрацювала ефективно, а більшість абітурієнтів отримали рекомендації саме туди, куди прагнули вступити.

Рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників:

65 493 - на бюджет;

110 883 - на контракт.

"Алгоритм адресного розміщення працює в інтересах вступника. І найкраще це видно по цифрах: 85% бюджетників отримали рекомендацію за першим пріоритетом, 94% - у межах трьох найвищих. Це означає, що система враховує мрії. А держава - підтримує цей вибір", - прокоментував заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Що змінилося у 2025 році

Алгоритм, який раніше застосовували лише до бюджетників, вперше поширили й на контрактників. Це дозволило:

враховувати вибір абітурієнтів навіть поза держзамовленням;

розміщувати державні гранти прозоріше;

уніфікувати правила для всіх ЗВО, незалежно від форми власності.

Цифри та квоти

61 178 вступників рекомендовані на бюджет (денна форма), ще 4 315 - на заочну;

за квотою-1 пройшли 4 060 осіб (728 - на заочну);

за квотою-2 - 4 960 осіб (129 - на заочну);

Загалом 13,5% бюджетників зараховані за квотами. Інші пільгові категорії братимуть участь у наступних хвилях розподілу.

Система враховує вибір

60% усіх вступників отримали рекомендацію за першим пріоритетом. Серед бюджетників цей показник - 85%.

86% абітурієнтів зараховані в межах трьох перших пріоритетів, серед бюджетників - 94%.

Спеціальності з найвищим конкурсом на бюджет (осіб на 1 місце):

економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління - 31;

політологія, міжнародні відносини, журналістика, право - 24;

прикладна лінгвістика - 21;

стоматологія - 20,6;

германські мови (зокрема переклад) - 20,4.

Спеціальності з найвищим прохідним балом на бюджет: