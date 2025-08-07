ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

До 31 человека на место: на каких специальностях была самая большая борьба за бюджет

Четверг 07 августа 2025 16:07
UA EN RU
До 31 человека на место: на каких специальностях была самая большая борьба за бюджет На каких специальностях была наибольшая конкуренция (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Уже 176 376 абитуриентов получили рекомендации к зачислению в вузы на основе приоритета заявок на поступление. В этом году на одно бюджетное место на самых популярных специальностях претендовала от 20 от 31 абитуриента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Результаты кампании

В 2025 году вступительная кампания в Украине впервые прошла по единому алгоритму адресного размещения - и сразу охватила как бюджетные, так и контрактные места. Новый подход применялся одновременно для государственных и частных вузов.

В МОН отмечают: система сработала эффективно, а большинство абитуриентов получили рекомендации именно туда, куда стремились поступить.

Рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих:

  • 65 493 - на бюджет;
  • 110 883 - на контракт.

"Алгоритм адресного размещения работает в интересах поступающего. И лучше всего это видно по цифрам: 85% бюджетников получили рекомендацию по первому приоритету, 94% - в пределах трех самых высоких. Это означает, что система учитывает мечты. А государство - поддерживает этот выбор", - прокомментировал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Что изменилось в 2025 году

Алгоритм, который ранее применяли только к бюджетникам, впервые распространили и на контрактников. Это позволило:

  • учитывать выбор абитуриентов даже вне госзаказа;
  • размещать государственные гранты прозрачнее;
  • унифицировать правила для всех ЗВО, независимо от формы собственности.

Цифры и квоты

  • 61 178 поступающих рекомендованы на бюджет (дневная форма), еще 4 315 - на заочную;
  • по квоте-1 прошли 4 060 человек (728 - на заочную);
  • по квоте-2 - 4 960 человек (129 - на заочную);

Всего 13,5% бюджетников зачислены по квотам. Другие льготные категории будут участвовать в следующих волнах распределения.

Система учитывает выбор

  • 60% всех поступающих получили рекомендацию по первому приоритету. Среди бюджетников этот показатель - 85%.
  • 86% абитуриентов зачислены в пределах трех первых приоритетов, среди бюджетников - 94%.

Специальности с самым высоким конкурсом на бюджет (человек на 1 место):

  • экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление - 31;
  • политология, международные отношения, журналистика, право - 24;
  • прикладная лингвистика - 21;
  • стоматология - 20,6;
  • германские языки (в частности перевод) - 20,4.

Специальности с самым высоким проходным баллом на бюджет:

  • политология, международные отношения, журналистика, право - 182,896;
  • прикладная лингвистика - 178,167;
  • экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг - 175,892.
  • германские языки, английский - 175,667;
  • социология - 172,577.

Читайте также о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажную форму разрешено только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики