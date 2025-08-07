До 31 человека на место: на каких специальностях была самая большая борьба за бюджет
Уже 176 376 абитуриентов получили рекомендации к зачислению в вузы на основе приоритета заявок на поступление. В этом году на одно бюджетное место на самых популярных специальностях претендовала от 20 от 31 абитуриента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Результаты кампании
В 2025 году вступительная кампания в Украине впервые прошла по единому алгоритму адресного размещения - и сразу охватила как бюджетные, так и контрактные места. Новый подход применялся одновременно для государственных и частных вузов.
В МОН отмечают: система сработала эффективно, а большинство абитуриентов получили рекомендации именно туда, куда стремились поступить.
Рекомендации к зачислению получили 176 376 поступающих:
- 65 493 - на бюджет;
- 110 883 - на контракт.
"Алгоритм адресного размещения работает в интересах поступающего. И лучше всего это видно по цифрам: 85% бюджетников получили рекомендацию по первому приоритету, 94% - в пределах трех самых высоких. Это означает, что система учитывает мечты. А государство - поддерживает этот выбор", - прокомментировал заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Что изменилось в 2025 году
Алгоритм, который ранее применяли только к бюджетникам, впервые распространили и на контрактников. Это позволило:
- учитывать выбор абитуриентов даже вне госзаказа;
- размещать государственные гранты прозрачнее;
- унифицировать правила для всех ЗВО, независимо от формы собственности.
Цифры и квоты
- 61 178 поступающих рекомендованы на бюджет (дневная форма), еще 4 315 - на заочную;
- по квоте-1 прошли 4 060 человек (728 - на заочную);
- по квоте-2 - 4 960 человек (129 - на заочную);
Всего 13,5% бюджетников зачислены по квотам. Другие льготные категории будут участвовать в следующих волнах распределения.
Система учитывает выбор
- 60% всех поступающих получили рекомендацию по первому приоритету. Среди бюджетников этот показатель - 85%.
- 86% абитуриентов зачислены в пределах трех первых приоритетов, среди бюджетников - 94%.
Специальности с самым высоким конкурсом на бюджет (человек на 1 место):
- экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление - 31;
- политология, международные отношения, журналистика, право - 24;
- прикладная лингвистика - 21;
- стоматология - 20,6;
- германские языки (в частности перевод) - 20,4.
Специальности с самым высоким проходным баллом на бюджет:
- политология, международные отношения, журналистика, право - 182,896;
- прикладная лингвистика - 178,167;
- экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг - 175,892.
- германские языки, английский - 175,667;
- социология - 172,577.
Читайте также о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажную форму разрешено только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.