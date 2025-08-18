До 300 тисяч гривень на місяць: які 10 професій в Україні приносять найбільший заробіток

Станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи (зокрема, work.ua та robota.ua), було розміщено 240 тисяч вакансій.
Про це РБК-Україна повідомили у Державній службі зайнятості.
За даними служби, середня зарплата у розміщених оголошеннях становить 25 тисяч гривень. Водночас найбільші доходи пропонують висококваліфікованим фахівцям із досвідом роботи, а також тим, хто готовий виконувати складні завдання або працювати в особливих умовах.
"Сучасний ринок праці в Україні висуває вимоги не лише до професійних навичок. Роботодавці дедалі частіше очікують від кандидатів додаткових компетенцій - знання іноземних мов, стресостійкості, гнучкості, комунікабельності, мобільності та здатності швидко адаптуватися", - зазначили у Державній службі зайнятості.
ТОП-10 вакансій з найвищою зарплатою:
У Держслужбі зайнятості додали, що всі вакансії доступні для пошуку на "Єдиному порталі вакансій", який працює за принципом "єдиного вікна" та постійно оновлюється.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні у 2025 році значно зріс попит на працівників віком до 18 років. За даними OLX Робота, у липні кількість вакансій для підлітків зросла на 55% у порівнянні з минулим роком, а медіанна зарплата - на 16%. Найбільше вакансій відкрили у виробництві, будівництві, логістиці, торгівлі та сфері HoReCa.
Також ми писали, що Кабмін підвищив зарплати учасникам суспільно корисних робіт на прифронтових територіях на 33% - тепер вони отримуватимуть 16 тисяч гривень. До робіт залучають безробітних, ВПО та людей пенсійного віку до 70 років для відновлення інфраструктури й підтримки громад.