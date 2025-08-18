ua en ru
Школярам і студентам пропонують роботу з зарплатою до 27 тисяч: які є вакансії

Понеділок 18 серпня 2025 06:40
Школярам і студентам пропонують роботу з зарплатою до 27 тисяч: які є вакансії Фото: Робота для неповнолітніх (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні у 2025 році роботодавці значно активніше відкривають вакансії для кандидатів віком до 18 років. У липні кількість пропозицій для цієї категорії кандидатів була на 55% більшою, ніж торік, а медіанна зарплата зросла на 16%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Де найбільше вакансій

Рекордне зростання кількості вакансій зафіксоване у виробництві: кількість оголошень для пакувальників збільшилася майже у 10 разів порівняно з липнем 2024 року.

У будівництві активно шукають різноробочих - кількість вакансій зросла на 106%. У сфері логістики та доставки найбільше потрібні вантажники (+68%), у торгівлі - продавці (+57%) та продавці-консультанти (+53%).

Збільшилася кількість вакансій і в готельно-ресторанній сфері. Для кандидатів до 18 років попит зріс на позиції баристів (+39%) та офіціантів (+20%).

Які зарплати пропонують

Разом із кількістю вакансій здебільшого зросли й зарплати. Зокрема, медіанна оплата різноробочих у будівництві піднялася на 37% і досягла 24 000 гривень. У сфері логістики заробітні плати зросли на 12%: водії отримують у середньому 27 500 гривень, кур’єри - 20 000 гривень, вантажники - 17 500 гривень. Баристи можуть розраховувати на 16 500 гривень, а офіціанти - на 17 500 гривень (+8-10%).

Водночас зарплата продавців залишилася майже на рівні минулого року - близько 21 750 гривень.

Нагадаємо, в Україні підлітки можуть офіційно працювати вже з 14 років, але лише за певних умов. Для них передбачено скорочений робочий час, медогляди, письмовий трудовий договір та додаткові гарантії. Водночас заборонено залучати дітей до нічних змін і небезпечних робіт.

Раніше РБК-Україна писало, як підлітки можуть знайти свою першу роботу влітку та що мають врахувати батьки. Експертка з фінансового мислення Лена Шепель розповіла, які варіанти підробітку доступні молоді, як обрати роботу за інтересами, накопичувати гроші й уникати вигорання. Також вона дала поради батькам, як підтримати дітей у прагненні заробляти, та нагадала про законодавчі обмеження для офіційного працевлаштування неповнолітніх.

Робота в Україні Діти
