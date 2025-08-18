До 300 тысяч гривен в месяц: какие 10 профессий в Украине приносят самый большой заработок

По состоянию на 15 августа 2025 года на "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (в частности, work.ua и robota.ua), было размещено 240 тысяч вакансий.
Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе занятости.
По данным службы, средняя зарплата в размещенных объявлениях составляет 25 тысяч гривен. При этом наибольшие доходы предлагают высококвалифицированным специалистам с опытом работы, а также тем, кто готов выполнять сложные задачи или работать в особых условиях.
"Современный рынок труда в Украине выдвигает требования не только к профессиональным навыкам. Работодатели все чаще ожидают от кандидатов дополнительных компетенций - знание иностранных языков, стрессоустойчивости, гибкости, коммуникабельности, мобильности и способности быстро адаптироваться", - отметили в Государственной службе занятости.
ТОП-10 вакансий с самой высокой зарплатой:
В Госслужбе занятости добавили, что все вакансии доступны для поиска на "Едином портале вакансий", который работает по принципу "единого окна" и постоянно обновляется.
