До 300 тысяч гривен в месяц: какие 10 профессий в Украине приносят самый большой заработок

По состоянию на 15 августа 2025 года на "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (в частности, work.ua и robota.ua), было размещено 240 тысяч вакансий.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе занятости.

По данным службы, средняя зарплата в размещенных объявлениях составляет 25 тысяч гривен. При этом наибольшие доходы предлагают высококвалифицированным специалистам с опытом работы, а также тем, кто готов выполнять сложные задачи или работать в особых условиях.

"Современный рынок труда в Украине выдвигает требования не только к профессиональным навыкам. Работодатели все чаще ожидают от кандидатов дополнительных компетенций - знание иностранных языков, стрессоустойчивости, гибкости, коммуникабельности, мобильности и способности быстро адаптироваться", - отметили в Государственной службе занятости.

ТОП-10 вакансий с самой высокой зарплатой:

media buyer - более 300 тысяч гривен;

инженер-программист - 110 тысяч гривен;

военнослужащие - 100 тысяч гривен;

директор (руководитель) - 100 тысяч гривен;

инженер БПЛА - 90 тысяч гривен;

программист-наладчик станков с ЧПУ - 88 тысяч гривен;

водитель международных перевозок - 80 тысяч гривен;

бухгалтер - 78 тысяч гривен;

агроном - 50 тысяч гривен;

архитектор - 50 тысяч гривен.

В Госслужбе занятости добавили, что все вакансии доступны для поиска на "Едином портале вакансий", который работает по принципу "единого окна" и постоянно обновляется.