До 300 тысяч гривен в месяц: какие 10 профессий в Украине приносят самый большой заработок

Понедельник 18 августа 2025 19:13
До 300 тысяч гривен в месяц: какие 10 профессий в Украине приносят самый большой заработок Фото: Работа в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на 15 августа 2025 года на "Едином портале вакансий", который объединяет предложения Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы (в частности, work.ua и robota.ua), было размещено 240 тысяч вакансий.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе занятости.

По данным службы, средняя зарплата в размещенных объявлениях составляет 25 тысяч гривен. При этом наибольшие доходы предлагают высококвалифицированным специалистам с опытом работы, а также тем, кто готов выполнять сложные задачи или работать в особых условиях.

"Современный рынок труда в Украине выдвигает требования не только к профессиональным навыкам. Работодатели все чаще ожидают от кандидатов дополнительных компетенций - знание иностранных языков, стрессоустойчивости, гибкости, коммуникабельности, мобильности и способности быстро адаптироваться", - отметили в Государственной службе занятости.

ТОП-10 вакансий с самой высокой зарплатой:

  • media buyer - более 300 тысяч гривен;
  • инженер-программист - 110 тысяч гривен;
  • военнослужащие - 100 тысяч гривен;
  • директор (руководитель) - 100 тысяч гривен;
  • инженер БПЛА - 90 тысяч гривен;
  • программист-наладчик станков с ЧПУ - 88 тысяч гривен;
  • водитель международных перевозок - 80 тысяч гривен;
  • бухгалтер - 78 тысяч гривен;
  • агроном - 50 тысяч гривен;
  • архитектор - 50 тысяч гривен.

В Госслужбе занятости добавили, что все вакансии доступны для поиска на "Едином портале вакансий", который работает по принципу "единого окна" и постоянно обновляется.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в 2025 году значительно вырос спрос на работников в возрасте до 18 лет. По данным OLX Работа, в июле количество вакансий для подростков выросло на 55% по сравнению с прошлым годом, а медианная зарплата - на 16%. Больше всего вакансий открыли в производстве, строительстве, логистике, торговле и сфере HoReCa.

Также мы писали, что Кабмин повысил зарплаты участникам общественно полезных работ на прифронтовых территориях на 33% - теперь они будут получать 16 тысяч гривен. К работам привлекают безработных, ВПЛ и людей пенсионного возраста до 70 лет для восстановления инфраструктуры и поддержки громад.

