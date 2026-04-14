До 300 тысяч на дом: в Харькове стартовала программа помощи на случай блэкаутов

11:42 14.04.2026 Вт
2 мин
Как жителям Харьковской области получить господдержку на энергоэффективное оборудование?
Татьяна Веремеева
До 300 тысяч на дом: в Харькове стартовала программа помощи на случай блэкаутов Фото: Жители Харькова и Харьковской области смогут получить деньги на энергоэффективное оборудование (Getty Images)

В Харькове и области стартовал прием заявок на участие в программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает государственную помощь для многоквартирных домов на случай длительных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также: Деньги на генераторы и не только: как работает программа "СвітлоДім" и когда могут отказать

Главное:

  • Локация: Программа "СвітлоДІМ" официально стартовала для многоквартирных домов Харькова и области.
  • Сумма выплат: Государство компенсирует от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования для автономного питания.
  • На что средства: Деньги можно потратить на генераторы, солнечные панели или другое оборудование для работы лифтов, насосов и освещения.
  • Как подать: Заявки принимаются онлайн через "Дію" или официальный сайт программы при наличии КЭП.
  • Участники: Помощь доступна для ОСМД, жилищных кооперативов и управляющих (кроме оккупированных территорий и зон боев).

Речь идет о поддержке, которая должна обеспечить работу ключевых систем в домах - водоснабжения, тепла, лифтов и освещения даже во время блэкаутов. Программа реализуется в рамках подготовки страны к следующему отопительному сезону.

Кто может подать заявку

Воспользоваться программой могут объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие домами.

В то же время есть ограничения - помощь доступна только для домов в Харькове и Харьковской области, за исключением временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий.

Какую помощь оказывает государство

В рамках "СвітлоДІМ" государство компенсирует расходы на оборудование для автономного питания. Сумма поддержки составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Конкретный размер зависит от характеристик дома - его этажности и количества подъездов.

Полученные средства можно использовать на различные типы оборудования - от генераторов до солнечных панелей, в зависимости от потребностей конкретного дома.

Как подать заявку

Подача заявки полностью переведена в онлайн-формат. Сделать это можно через "Дію" или на сайте программы.

Процедура предусматривает авторизацию, заполнение заявки и ее подписания с помощью КЭП. Отдельно нужно открыть специальный счет с целевым использованием в банке-партнере программы, в частности в "Ощадбанке" или другом учреждении.

Как программа работает в других регионах

По словам Свириденко, программа уже показала результат в столице и Киевской области. С конца января финансирование получили более 1330 многоквартирных домов на общую сумму более 335 млн гривен.

РБК-Украина ранее подробно рассказывало, что нужно сделать ОСМД, жилищным и обслуживающим кооперативам, а также управляющим многоквартирных домов, чтобы получить деньги на альтернативные источники энергии от государства.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

