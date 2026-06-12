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Збільшення зарплат військовим: Кабмін озвучив строк запуску реформи

10:33 12.06.2026 Пт
2 хв
Коли Міноборони представить реформу?
aimg Тетяна Степанова
Збільшення зарплат військовим: Кабмін озвучив строк запуску реформи Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
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Вже найближчими тижнями Міністерство оборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила на Годині запитань до уряду.

"Міноборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти, ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах", - сказала Свириденко.

За її словами, ці зміни також передбачатимуть визначення більш конкретних термінів служби.

"Це все на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити і запроваджувати її", - додала прем'єр.

Читайте також: Не демобілізація, нова "мінімалка" та контракти: що Сирський розповів про реформу ЗСУ

Підвищення зарплат військовим

Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни в армії: військовослужбовцям у тилу та на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планується встановити на рівні 30 тисяч гривень. Крім того, для захисників будуть передбачені й доплати.

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. При цьому він зазначив, що фінансування на це поки що відсутнє.

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