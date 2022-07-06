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Более 30 стран требуют изолировать Россию и Беларусь от международного спорта

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Вашингтон, Среда 06 июля 2022 02:02
Более 30 стран требуют изолировать Россию и Беларусь от международного спорта Фото: Более 30 стран требуют изолировать Россию и Беларусь от международного спорта (olympics.com/IOC)
Автор: Артур Родивилов

Более 30 стран, в том числе Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония, а также большинство государств ЕС выступили за ужесточение спортивных санкций в отношении России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, размещенное на сайте Госдепа США.

Так, инициаторы призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях, отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесно связанных с российскими и белорусскими властями, а также изучить возможность приостановки трансляции спортивных соревнований для России и Беларуси.

Кроме того, атлетам из РФ и Беларуси, допущенным к участию в международных соревнованиях, следует выступать строго в нейтральном статусе, а использование российских и белорусских флагов, гербов и гимнов необходимо запретить, говорится в совместном заявлении.

Напомним, недавно в Минспорта заявили, что будут бойкотировать соревнования, в которых будут участвовать россияне или белорусы.

Добавим, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Также конгресс Международного союза конькобежцев решил продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

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