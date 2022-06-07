Международный союз конькобежцев продлил дисквалификацию России и Беларуси

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) национальные ассоциации решили продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Продолжающийся в Таиланде конгресс ISU продолжил бессрочную дисквалификацию спортсменов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины. Делегаты утвердили решение Совета союза от 1 марта, которое будет действовать до отдельного снятия запрета.

Россияне и белорусы не смогут соперничать под эгидой организации в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Ограничения были наложены и на функционеров обеих стран. Также РФ и Белоруссия не смогут проводить международные турниры.

Страна-агрессор и ее союзник вообще могли потерять членство в ISU. Однако конгресс не поддержал поправку в устав организации. Во время голосования в закрытом режиме не удалось набрать необходимое количество голосов.

В то же время, делегаты отказались повысить максимальный возраст чиновников Международного союза конькобежцев до 80 лет. Это лишило россиянина Лакерника, занимающего должность вице-президента ISU, переизбраться.