У Москвы отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике

Из-за военного вторжения в Украину у России отобрали право на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике.

Такое решение принял Европейский гимнастический союз (ЕГС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Исполком союза лишил Москву права на проведение форума в мае 2023 года. В то же время, ЕГС решила возобновить прием заявок на проведение европейского чемпионата.

Россия потеряла возможность принять первенство Европы из-за западных санкций и других, в том числе спортивных, ограничений. ЕГС уверена, что РФ не сможет выполнить взятые на себя обязательства, и аннулировала предыдущие результаты конкурса по определению хозяина турнира.

Европейский гимнастический союз объявил новый тендер. Заинтересованные в проведении чемпионата Европы страны могут подать заявки до 24 июня.