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У Москвы отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике

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Лозанна, Пятница 03 июня 2022 10:46
У Москвы отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике Фото: Россия не будет проводить чемпионат Европы-2023 (twitter.com/UEGymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Из-за военного вторжения в Украину у России отобрали право на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике.

Такое решение принял Европейский гимнастический союз (ЕГС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Исполком союза лишил Москву права на проведение форума в мае 2023 года. В то же время, ЕГС решила возобновить прием заявок на проведение европейского чемпионата.

Россия потеряла возможность принять первенство Европы из-за западных санкций и других, в том числе спортивных, ограничений. ЕГС уверена, что РФ не сможет выполнить взятые на себя обязательства, и аннулировала предыдущие результаты конкурса по определению хозяина турнира.

Европейский гимнастический союз объявил новый тендер. Заинтересованные в проведении чемпионата Европы страны могут подать заявки до 24 июня.

Напомним, что Европейская конфедерация фехтования отправила в отставку с поста президента россиянина Позднякова.

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