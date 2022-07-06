Понад 30 країн вимагають ізолювати Росію і Білорусь від міжнародного спорту

Понад 30 країн, у тому числі Австралія, Великобританія, Канада, США, Японія, а також більшість держав ЄС виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву , розміщену на сайті Держдепу США.

Так, ініціатори закликали призупинити членство національних органів управління спортом Росії та Білорусі в міжнародних спортивних федераціях, усунути від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях осіб, тісно пов'язаних з російською та білоруською владою, а також вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань для Росії та Білорусі.

Крім того, атлетам з РФ і Білорусі, допущеним до участі в міжнародних змаганнях, слід виступати строго в нейтральному статусі, а використання російських і білоруських прапорів, гербів і гімнів необхідно заборонити, йдеться в спільній заяві.

Нагадаємо, нещодавно в Мінспорту заявили, що будуть бойкотувати змагання, в яких братимуть участь росіяни чи білоруси.

Додамо, що Росія втратила право на проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

Також конгрес Міжнародного союзу ковзанярів вирішив продовжити відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань.

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