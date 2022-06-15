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В Минспорта рассказали, какие соревнования Украина будет бойкотировать

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 00:05
В Минспорта рассказали, какие соревнования Украина будет бойкотировать Фото: министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт (facebook.com vgytzait)
Автор: РБК-Украина

Украинские спортсмены могут бойкотировать международные соривнования. Это произойдет, если на них будут допускать представителей России и Беларуси.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Гутцайта, за время полномасштабного вторжения России война уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Тем временем представители РФ и Беларуси ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом.

Министр отметил, что спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

"В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала Россия против Украины", - заявил Гутцайт.

Он призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину, чтобы они собственными глазами увидели, как пострадали регионы, в которых побывали оккупанты.

Напомним, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Также конгресс Международного союза конькобежцев решил продлить отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований.

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Министерство молодежи и спорта
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