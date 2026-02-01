До -28 вже цієї ночі: скільки днів протримаються люті морози

В Україні 2–4 лютого очікується пік сильних морозів, після чого холод поступово почне слабшати. Відчутне потепління прогнозують уже невдовзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Коли вдарять найсильніші морози

За прогнозом синоптика, найхолоднішими днями стануть 2, 3 та 4 лютого. У цей період по всій країні утримається морозна та суха погода.

У ніч на 2 лютого температура повітря в більшості регіонів буде від -20 до -28 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -19 градусів.

На півдні країни морози будуть дещо слабшими:

вночі від -12 до -18 градусів;

удень від -2 до -10 градусів.

Опади: де можливий сніг і хуртовини

Наразі над Україною домінує антициклон, тому в більшості областей опади малоймовірні.

Водночас близькість чорноморського циклону може спричинити сніг і хуртовини в Криму та Приазов’ї.

Погода у Києві

У столиці найближчої ночі температура знизиться до -25 градусів, удень 2 лютого очікується близько -15 градусів.

Опадів у Києві не прогнозують, вдень можливі сонячні прояснення.

Коли стане тепліше

Діденко зазначає, що 3-4 лютого морози ще збережуться, однак уже з 5–6 лютого холод почне поступово відступати, і температурні показники стануть м’якшими.