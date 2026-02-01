До -28 уже этой ночью: сколько дней продержатся лютые морозы

В Украине 2-4 февраля ожидается пик сильных морозов, после чего холод постепенно начнет ослабевать. Ощутимое потепление прогнозируют уже вскоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Когда ударят самые сильные морозы

По прогнозу синоптика, самыми холодными днями станут 2, 3 и 4 февраля. В этот период по всей стране сохранится морозная и сухая погода.

В ночь на 2 февраля температура воздуха в большинстве регионов будет от -20 до -28 градусов, днем столбики термометров покажут от -12 до -19 градусов.

На юге страны морозы будут несколько слабее:

ночью от -12 до -18 градусов;

днем от -2 до -10 градусов.

Осадки: где возможен снег и метели

Сейчас над Украиной доминирует антициклон, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны.

В то же время близость черноморского циклона может вызвать снег и метели в Крыму и Приазовье.

Погода в Киеве

В столице ближайшей ночью температура снизится до -25 градусов, днем 2 февраля ожидается около -15 градусов.

Осадков в Киеве не прогнозируют, днем возможны солнечные прояснения.

Когда станет теплее

Диденко отмечает, что 3-4 февраля морозы еще сохранятся, однако уже с 5-6 февраля холод начнет постепенно отступать, и температурные показатели станут более мягкими.