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До +28 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 11.07.2026 Сб
1 хв
Де у суботу буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
До +28 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 11 липня (Getty Images)
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В Україні сьогодні, 11 липня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря підніметься до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Прогнозуються короткочасні дощі, вдень подекуди грози.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22°, в центральних областях до 25°; на півдні та сході країни 23-28°.

До +28 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 11 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 17-22°, у Києві близько 20°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик сказала, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.

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