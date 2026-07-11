До +28 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 11 липня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря підніметься до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Прогнозуються короткочасні дощі, вдень подекуди грози.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22°, в центральних областях до 25°; на півдні та сході країни 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 11 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 17-22°, у Києві близько 20°.