До +28 та короткочасні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 11 липня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря підніметься до +28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Прогнозуються короткочасні дощі, вдень подекуди грози.
Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 17-22°, в центральних областях до 25°; на півдні та сході країни 23-28°.
Фото: якою буде погода в Україні 11 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 17-22°, у Києві близько 20°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.
Також синоптик сказала, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.