До +28 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 11 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 17-22 °, в Киеве около 20 °.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Фото: какой будет погода в Украине 11 июля (инфографика РБК-Украина)

Температура днем 17-22, в центральных областях до 25; на юге и востоке страны 23-28 °.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем местами грозы.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Также синоптик сказала, какой погоды ждать выходных и когда потеплеет.