Не 27 листопада: Рубіо припускає перенесення дедлайну Трампа для України

Рубіо підтвердив, що кінцевий термін, встановлений Трампом - 27 листопада - насправді є "нестабільним". В США хотіли б, щоб це була саме встановлена Трампом дата, але важливіше "зробити це якомога швидше".

"Ми дійсно просунулися вперед, тому я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми досягнемо цього у дуже розумний проміжок часу, дуже скоро... Чи то четвер, чи то п’ятниця, чи то середа, чи то понеділок наступного тижня, ми хочемо, щоб це сталося швидше, бо люди помруть", - сказав він.

Також Рубіо зазначив, що Україні потрібні гарантії безпеки, як невід'ємна частина мирної пропозиції. Проте він визнав, що "не заглиблювався" у подробиці обговорення.

"Я думаю, ми всі усвідомлюємо, що частиною остаточного завершення цієї війни буде те, щоб Україна відчувала себе в безпеці, і щоб на неї більше ніколи не було вторгнення чи нападу", - резюмував він.