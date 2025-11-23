Не 27 ноября: Рубио допускает перенос дедлайна Трампа для Украины

Рубио подтвердил, что конечный срок, установленный Трампом - 27 ноября - на самом деле является "нестабильным". В США хотели бы, чтобы это была именно установленная Трампом дата, но важнее "сделать это как можно скорее".

"Мы действительно продвинулись вперед, поэтому я очень оптимистично настроен относительно того, что мы достигнем этого в очень разумный промежуток времени, очень скоро... То ли четверг, то ли пятница, то ли среда, то ли понедельник на следующей неделе, мы хотим, чтобы это произошло быстрее, потому что люди умрут", - сказал он.

Также Рубио отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, как неотъемлемая часть мирного предложения. Однако он признал, что "не углублялся" в подробности обсуждения.

"Я думаю, мы все осознаем, что частью окончательного завершения этой войны будет то, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, и чтобы на нее больше никогда не было вторжения или нападения", - резюмировал он.