Переселенці можуть отримати до 2600 доларів, але не всі: деталі програми

Читайте також про те, що в Україні триває набір на програму розвитку професійних навичок TVET. Проєкт надає можливість ветеранам і ВПО пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Раніше ми писали про те, що в Україні відтепер особливу увагу у медзакладах приділятимуть ставленню до ветеранів, а також доступності допомоги для інших категорій пацієнтів. Це одна із ключових змін у правилах медзакладів.