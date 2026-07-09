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Переселенці можуть отримати до 2600 доларів, але не всі: деталі програми

13:49 09.07.2026 Чт
2 хв
Проєкт діє лише для Києва і ще 4 областей. Хто у списку?
aimg Василина Копитко
Заявки відбиратимуть на конкурсній основі (фото: Freepik)

ВПО, які проживають у Києві та низці областей України, а також мешканці постраждалих від війни територій можуть отримати грант на запуск або масштабування власного бізнесу. Прийом заявок вже розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КМДА.

Головне:

  • Грантова програма пропонує до 2600 доларів на розвиток власної справи.
  • Географія проєкту охоплює Київ, а також Київську, Дніпропетровську, Одеську та Чернігівську області.
  • Окрім фінансування, підприємці отримують експертну підтримку та супровід.
  • Заявки відбирають на конкурсній основі з урахуванням реалістичності та життєздатності бізнес-ідеї.

Що відомо про програму

Програма підтримки економічної стійкості (ERP), яку реалізує ГО "Центр зайнятості Вільних людей" у партнерстві з Mercy Corps, спрямована на активізацію підприємництва в умовах воєнного часу.

Хто може взяти участь:

  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО), що мешкають у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Чернігівській областях.
  • Місцеві мешканці територій, що постраждали внаслідок бойових дій.

Важливо: програма діє виключно на підконтрольних Україні територіях, де немає активних бойових дій та високих безпекових ризиків для ведення бізнесу.

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Що отримують учасники:

  • Фінансову допомогу в розмірі до 2600 доларів.
  • Консультаційний супровід від фахівців: від допомоги з оформленням заявки до наставництва в розвитку підприємництва.

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Пріоритет надається заявникам із пропрацьованими бізнес-ідеями, які мають потенціал до розвитку та потребують капіталу для старту або розширення. Зареєструватися можна за посиланням на сайті проєкту, а детальні консультації доступні за телефоном гарячої лінії 097-460-10-48.

Читайте також про те, що в Україні триває набір на програму розвитку професійних навичок TVET. Проєкт надає можливість ветеранам і ВПО пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Раніше ми писали про те, що в Україні відтепер особливу увагу у медзакладах приділятимуть ставленню до ветеранів, а також доступності допомоги для інших категорій пацієнтів. Це одна із ключових змін у правилах медзакладів.

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