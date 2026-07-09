Переселенцы могут получить до 2600 долларов, но не все: детали программы

Главное: Грантовая программа предлагает до 2600 долларов на развитие собственного дела.

на развитие собственного дела. География проекта включает Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Черниговскую области.

включает Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Черниговскую области. Кроме финансирования, предприниматели получают экспертную поддержку и сопровождение.

Заявки отбираются на конкурсной основе с учетом реалистичности и жизнеспособности бизнес-идеи.

Что известно о программе

Программа поддержки экономической устойчивости (ERP), реализуемая ОО "Центр занятости Свободных людей" в партнерстве с Mercy Corps, направлена на активизацию предпринимательства в условиях военного времени.

Кто может принять участие:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.

Местные жители территорий, пострадавших в результате боевых действий.

Важно: программа действует исключительно на подконтрольных Украине территориях, где нет активных боевых действий и высоких рисков безопасности для ведения бизнеса.

Что получают участники:

Финансовая помощь в размере до 2600 долларов.

Консультационное сопровождение от специалистов: от пособий по оформлению заявки до наставничества в развитии предпринимательства.

Отбор участников производится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется заявителям с проработанными бизнес-идеями, имеющими потенциал к развитию и нуждающимся в капитале для старта или расширения.

Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте проекта, а подробные консультации доступны по телефону горячей линии 097-460-10-48.