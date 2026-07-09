Переселенцы могут получить до 2600 долларов, но не все: детали программы

ВПЛ, проживающие в Киеве и ряде областей Украины, а также жители пострадавших от войны территорий могут получить грант на запуск или масштабирование собственного бизнеса. Прием заявок уже начался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
Программа поддержки экономической устойчивости (ERP), реализуемая ОО "Центр занятости Свободных людей" в партнерстве с Mercy Corps, направлена на активизацию предпринимательства в условиях военного времени.
Кто может принять участие:
Важно: программа действует исключительно на подконтрольных Украине территориях, где нет активных боевых действий и высоких рисков безопасности для ведения бизнеса.
Что получают участники:
Отбор участников производится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется заявителям с проработанными бизнес-идеями, имеющими потенциал к развитию и нуждающимся в капитале для старта или расширения.
Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте проекта, а подробные консультации доступны по телефону горячей линии 097-460-10-48.
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