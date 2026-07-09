Переселенцы могут получить до 2600 долларов, но не все: детали программы
ВПЛ, проживающие в Киеве и ряде областей Украины, а также жители пострадавших от войны территорий могут получить грант на запуск или масштабирование собственного бизнеса. Прием заявок уже начался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- Грантовая программа предлагает до 2600 долларов на развитие собственного дела.
- География проекта включает Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Черниговскую области.
- Кроме финансирования, предприниматели получают экспертную поддержку и сопровождение.
- Заявки отбираются на конкурсной основе с учетом реалистичности и жизнеспособности бизнес-идеи.
Что известно о программе
Программа поддержки экономической устойчивости (ERP), реализуемая ОО "Центр занятости Свободных людей" в партнерстве с Mercy Corps, направлена на активизацию предпринимательства в условиях военного времени.
Кто может принять участие:
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
- Местные жители территорий, пострадавших в результате боевых действий.
Важно: программа действует исключительно на подконтрольных Украине территориях, где нет активных боевых действий и высоких рисков безопасности для ведения бизнеса.
Что получают участники:
- Финансовая помощь в размере до 2600 долларов.
- Консультационное сопровождение от специалистов: от пособий по оформлению заявки до наставничества в развитии предпринимательства.
Отбор участников производится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется заявителям с проработанными бизнес-идеями, имеющими потенциал к развитию и нуждающимся в капитале для старта или расширения.
Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте проекта, а подробные консультации доступны по телефону горячей линии 097-460-10-48.
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