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Переселенцы могут получить до 2600 долларов, но не все: детали программы

13:49 09.07.2026 Чт
2 мин
Проект действует только для Киева и еще 4 областей. Кто в списке?
aimg Василина Копытко
Переселенцы могут получить до 2600 долларов, но не все: детали программы Заявки будут отбираться на конкурсной основе (фото: Freepik)
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ВПЛ, проживающие в Киеве и ряде областей Украины, а также жители пострадавших от войны территорий могут получить грант на запуск или масштабирование собственного бизнеса. Прием заявок уже начался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Главное:

  • Грантовая программа предлагает до 2600 долларов на развитие собственного дела.
  • География проекта включает Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Черниговскую области.
  • Кроме финансирования, предприниматели получают экспертную поддержку и сопровождение.
  • Заявки отбираются на конкурсной основе с учетом реалистичности и жизнеспособности бизнес-идеи.

Что известно о программе

Программа поддержки экономической устойчивости (ERP), реализуемая ОО "Центр занятости Свободных людей" в партнерстве с Mercy Corps, направлена на активизацию предпринимательства в условиях военного времени.

Кто может принять участие:

  • Внутри перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
  • Местные жители территорий, пострадавших в результате боевых действий.

Важно: программа действует исключительно на подконтрольных Украине территориях, где нет активных боевых действий и высоких рисков безопасности для ведения бизнеса.

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Что получают участники:

  • Финансовая помощь в размере до 2600 долларов.
  • Консультационное сопровождение от специалистов: от пособий по оформлению заявки до наставничества в развитии предпринимательства.

Отбор участников производится на конкурсной основе. Приоритет предоставляется заявителям с проработанными бизнес-идеями, имеющими потенциал к развитию и нуждающимся в капитале для старта или расширения.

Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте проекта, а подробные консультации доступны по телефону горячей линии 097-460-10-48.

Читайте также, что в Украине продолжается набор на программу развития профессиональных навыков TVET. Проект предоставляет возможность ветеранам и ВПЛ пройти переподготовку или повысить квалификацию.

Ранее мы писали о том, что в Украине теперь особое внимание в медучреждениях будут уделять отношению к ветеранам, а также доступности помощи другим категориям пациентов. Это одно из ключевых изменений в правилах медучреждений.

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