До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Прогнози на лютий

За прогнозами синоптиків, на початку лютого Україну накриє суттєве похолодання. У низці регіонів можливі аномально низькі температури "червоного" рівня - до мінус 30 градусів.

Також синоптики повідомили, коли в країні очікується максимальне зниження температури та з якого часу морози почнуть поступово відступати.

Крім того, метеорологи пояснили кліматичні особливості лютого й оприлюднили попередній прогноз на 2026 рік. Йдеться про середні та екстремальні температурні значення, кількість опадів і загальний характер погоди - в межах кліматичної норми або з незначним потеплінням.

За словами синоптикині Наталки Діденко, пік сильних морозів в Україні прогнозується на 2–4 лютого, після чого холод поступово слабшатиме. Відчутне потепління очікується вже найближчим часом.