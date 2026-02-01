До -25 та різке потепління: детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Сильні морози затримаються в Україні щонайменше до середини тижня. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, але вже з четверга можливі снігопади та поступове підвищення температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 2 лютого, у більшості регіонів України переважатиме сонячна, місцями з проясненням погода.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 3 лютого, опади також не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. В Україні все ще триматимуться морози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 4 лютого, по у західній частині країни буде хмарно, про решті територій - з проясенням. Водночас, майже по всій території країни все ще будуть триматись морози.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 5 лютого, за картами синоптиків можливе незначне потепління. Мокрий сніг можливий на заході та на півдні, сінігопади на півночі та в центрі. А ось на сході буде сонячно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 6 лютого, потепління очікується по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни, кпіс заходу, можливі снігопади
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
За прогнозами синоптиків, на початку лютого Україну накриє суттєве похолодання. У низці регіонів можливі аномально низькі температури "червоного" рівня - до мінус 30 градусів.
Також синоптики повідомили, коли в країні очікується максимальне зниження температури та з якого часу морози почнуть поступово відступати.
Крім того, метеорологи пояснили кліматичні особливості лютого й оприлюднили попередній прогноз на 2026 рік. Йдеться про середні та екстремальні температурні значення, кількість опадів і загальний характер погоди - в межах кліматичної норми або з незначним потеплінням.
За словами синоптикині Наталки Діденко, пік сильних морозів в Україні прогнозується на 2–4 лютого, після чого холод поступово слабшатиме. Відчутне потепління очікується вже найближчим часом.