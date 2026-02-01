До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Прогнозы на февраль

По прогнозам синоптиков, в начале февраля Украину накроет существенное похолодание. В ряде регионов возможны аномально низкие температуры "красного" уровня - до минус 30 градусов.

Также синоптики сообщили, когда в стране ожидается максимальное снижение температуры и с какого времени морозы начнут постепенно отступать.

Кроме того, метеорологи объяснили климатические особенности февраля и обнародовали предварительный прогноз на 2026 год. Речь идет о средних и экстремальных температурных значениях, количестве осадков и общем характере погоды - в пределах климатической нормы или с незначительным потеплением.

По словам синоптика Наталки Диденко, пик сильных морозов в Украине прогнозируется на 2-4 февраля, после чего холод постепенно будет ослабевать. Ощутимое потепление ожидается уже в ближайшее время.