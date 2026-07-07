ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке

08:07 07.07.2026 Вт
3 мин
Какой университет стал лидером среди отечественных вузов?
aimg Василина Копытко
22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке Какие позиции заняли наши вузы в мировом рейтинге (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В этом году в престижный рейтинг Times Higher Education World University Rankings вошли 22 украинских вуза. Это стало самым лучшим показателем за всю историю участия Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.

Главное:

  • Украина установила рекорд в рейтинге Times Higher Education 2026: в перечень вошли 22 украинских вуза, что на пять больше, чем в прошлом.
  • Лучшие позиции среди украинских заведений заняли Сумской государственный университет (группа 801-1000) и Тернопольский национальный медицинский университет (группа 1201-1500).
  • Сергей Бабак отметил рост представительства Украины, однако отметил существенное отставание от мировых лидеров по качеству исследований, международному сотрудничеству и финансированию.
  • Рейтинг основан на оценке качества обучения, исследовательской среды, влияния публикаций, сотрудничества с индустрией и международной открытости.

Украинские вузы в международном рейтинге

Рейтинг THE 2026 оценивает 2191 университет из 115 стран мира по показателям качества преподавания, исследовательской среды, влияния научных публикаций, сотрудничества с индустрией и уровня международной открытости.

"Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских заведения высшего образования, что на пять больше, чем в прошлом. Это лучший результат Украины за все время участия в рейтинге", - отметил Бабак.

Он подчеркнул, что увеличение количества университетов даже в условиях полномасштабной войны является положительным сигналом.

Однако он отметил, что сравнение с мировыми лидерами демонстрирует существенное отставание по качеству научных исследований, развитию исследовательской среды, уровню международного сотрудничества и объемам финансирования.

Читайте также: Научная элита: какие технические университеты вошли в рейтинг Scopus 2026

Лидеры среди украинских заведений

Лучшие результаты среди украинских вузов продемонстрировали:

  • Сумской государственный университет - группа 801-1000;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - группа 1201-1500.

Остальные 20 университетов, попавших в рейтинг, вошли в группу 1501+:

  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца,
  • Днепровский университет технологий,
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
  • Харьковский авиационный университет,
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры,
  • Национальный университет "Львовская политехника",
  • Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова,
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского",
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
  • Киевский авиационный институт,
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
  • Украинский государственный университет науки и технологий,
  • Ужгородский национальный университет,
  • Карпатский университет имени Августина Волошина,
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Читайте также о том, что недавно обнародовали результаты двадцатого ежегодного академического рейтинга "ТОП-200 Украина 2026". Лидером стал Национальный университет "Львовская политехника".

Ранее мы писали о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рейтинг Вузы Образование в Украине
Новости
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины