22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке
В этом году в престижный рейтинг Times Higher Education World University Rankings вошли 22 украинских вуза. Это стало самым лучшим показателем за всю историю участия Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.
Главное:
- Украина установила рекорд в рейтинге Times Higher Education 2026: в перечень вошли 22 украинских вуза, что на пять больше, чем в прошлом.
- Лучшие позиции среди украинских заведений заняли Сумской государственный университет (группа 801-1000) и Тернопольский национальный медицинский университет (группа 1201-1500).
- Сергей Бабак отметил рост представительства Украины, однако отметил существенное отставание от мировых лидеров по качеству исследований, международному сотрудничеству и финансированию.
- Рейтинг основан на оценке качества обучения, исследовательской среды, влияния публикаций, сотрудничества с индустрией и международной открытости.
Украинские вузы в международном рейтинге
Рейтинг THE 2026 оценивает 2191 университет из 115 стран мира по показателям качества преподавания, исследовательской среды, влияния научных публикаций, сотрудничества с индустрией и уровня международной открытости.
"Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских заведения высшего образования, что на пять больше, чем в прошлом. Это лучший результат Украины за все время участия в рейтинге", - отметил Бабак.
Он подчеркнул, что увеличение количества университетов даже в условиях полномасштабной войны является положительным сигналом.
Однако он отметил, что сравнение с мировыми лидерами демонстрирует существенное отставание по качеству научных исследований, развитию исследовательской среды, уровню международного сотрудничества и объемам финансирования.
Лидеры среди украинских заведений
Лучшие результаты среди украинских вузов продемонстрировали:
- Сумской государственный университет - группа 801-1000;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - группа 1201-1500.
Остальные 20 университетов, попавших в рейтинг, вошли в группу 1501+:
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца,
- Днепровский университет технологий,
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
- Харьковский авиационный университет,
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры,
- Национальный университет "Львовская политехника",
- Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова,
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского",
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
- Киевский авиационный институт,
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
- Украинский государственный университет науки и технологий,
- Ужгородский национальный университет,
- Карпатский университет имени Августина Волошина,
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.
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