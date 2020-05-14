После 22 мая в Украине могут открыть детские сады

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Каждый этап адаптивного карантина продлится около 10 дней

В Украине в рамках ослабления карантина могут открыть детские сады после 22 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, каждый этап адаптивного карантина продлится около 10 дней.

"Следующий этап мы видим 22 мая. Какие смягчения мы планируем с 22 мая: Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно без зрителей. Это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это ВНО. То есть мы даем соответствующее разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведение", - заявил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы и электробусы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина в Украине с 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и других сфер.