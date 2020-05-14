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Після 22 травня в Україні можуть відкрити дитячі садки

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 09:59
Після 22 травня в Україні можуть відкрити дитячі садки
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Кожен етап адаптивного карантину триватиме близько 10 днів

В Україні в рамках ослаблення карантину можуть відкрити дитячі садки після 22 травня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, кожен етап адаптивного карантину триватиме близько 10 днів.

Наступний етап ми бачимо 22 травня. Які пом'якшення ми плануємо з 22 травня: Це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно без глядачів. Це відкриття готелів, крім хостелів і функціонування ресторанів і спортивних залів. Це ЗНО. Тобто ми даємо відповідний дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також дошкільні навчальні заклад", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Модель повинна дозволити замінити маршрутки на автобуси і електробуси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував другий етап пом'якшення карантину в Україні з 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, готелів, проведення ЗНО та інших сфер.

Теги Новини України карантиндетский садМаксим Степанов
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