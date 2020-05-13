Минздрав изучает возможность пользоваться пляжами и бассейнами после смягчения карантина

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Минздрав изучает вопрос, может ли передаться вирус через водный путь

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность купаться в проточной воде, море, озерах и бассейнах после смягчения карантина. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, решение будет принято в ближайшее время..

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины смягчил условия пребывания в парках и на летних площадках в рамках ослабления карантинных мер. Теперь на летних площадках ресторанов и кафе разрешено находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет. Также было увеличено количество людей, которые могут одновременно собираться в группу, до восьми человек.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Ранее были названы условия открытия летних площадок кафе и ресторанов в Киеве. В частности, расстояние между столиками должно быть 1,5 метра; за одним столиком не более двух посетителей без учета детей до 14 лет; также персонал должен иметь средства индивидуальной защиты.