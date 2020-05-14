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В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта

Новости » Общество     14.05.2020 - 09:49
В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы

В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины, об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в эфире "Сниданку с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы. Криклий добавил, что это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям.

Когда общественный транспорт появится на улицах городов Украины, то Криклий повторился, что "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине заработает транспорт и запустят внутренние авиарейсы. Открытие транспортного сообшения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина - если ситуация с распространением коронавируса в областях будет взята под контроль.

Также добавим, что "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения. На первом этапе запустят 745 поездов, на втором - еще 571.

Автор: Ирина Гамерская

Теги Новости Украины транспортМинифраструктурыКоронавирус
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