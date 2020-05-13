Спорт, гостиницы и ВНО: Зеленский объявил второй этап смягчения карантина 22 мая

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Смягчение карантина коснется еще нескольких сфер

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина в Украине с 22 мая. Об этом он заявил в ходе традиционного видеообращения.

Зеленский отметил, что Украина уже третий день живет в режиме первого этапа смягчения карантина.

"Не отмена, не конец, а именно смягчение. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое", - заявил он.

Он также подчеркнул, что еще не ясно, как планировать летний отпуск, когда возобновятся полеты и работа кинотеатров.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - добавил Зеленский.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 13 травня 2020 р.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина. Он также отметил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости.

Сегодня стало известно, что в Киеве после 22 мая намерены восстановить работу транспорта в обычном режиме. При этом местные власти просят правительство разрешить запуск метрополитена с 25 мая.