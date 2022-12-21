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У 2023 році маємо повернути свободу всій Україні: Зеленський назвав мету візиту в США

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США, Середа 21 грудня 2022 20:38
У 2023 році маємо повернути свободу всій Україні: Зеленський назвав мету візиту в США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - написав Зеленський.

Він також додав, що планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговорять двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки.

"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відправився до Вашингтону.

Під час візиту глави держави американський лідер Джо Байден має оголосити про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Вже стало відомо, що зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Все що відомо про сьогоднішній візит Зеленського до США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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