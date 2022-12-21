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Офіційно. Зеленський сьогодні відвідає США

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Середа 21 грудня 2022 08:16
Офіційно. Зеленський сьогодні відвідає США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там заплановано зустріч із американським колегою Джой Байденом та виступ у Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Відправився до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю у Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський.

Візит президента України також підтвердили у Білому домі. Там розповіли, що лідери двох країн проведуть двосторонню зустріч, під час якої Байден оголосить про новий великий пакет військової допомоги для України на 2 млрд. доларів. У пакет увійде система Patriot.

"Ми навчатимемо українських військових керувати ракетною батареєю Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські військові повернуть цю підготовку до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - заявив представник Білого дому.

В адміністрації Байдена назвали візит Зеленського сигналом російському президенту Володимиру Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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