В Украине объявлен день траура из-за катастрофы АН-26

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Украине 26 сентября объявлен день траура из-за авиакатастрофы самолета АН-26. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Президент призвал провести объективное и беспристрастное расследование и оперативно установить причины авиакатастрофы.

"Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями", - написал Зеленский.

Он добавил, что государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации семьям погибших.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На месте нашли тела 23 погибших, 2 человека были доставлены в больнице. Сегодня один из них погиб. Поиски двоих человек продолжаются.

По словам министра обороны Андрея Тарана, по предварительной версии, самолет мог зацепиться крылом за землю.