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Начато уголовное производство по факту авиакатастрофы под Харьковом

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 00:04
Начато уголовное производство по факту авиакатастрофы под Харьковом
Фото: место аварии (ГСЧС)
Автор: Инна Собора

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины авиакатастрофы устанавливаются.

"По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", - говорится в повидмленни.

Напомним, пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.

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Новости Украины Происшествия Харьковавиакатастрофа
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