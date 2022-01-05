До 20 тысяч долларов к совершеннолетию. Как будет работать "экономический паспорт" в Украине

Что такое экономический паспорт

Экономический паспорт представляет собой систему денежных накоплений, которыми смогут воспользоваться все рожденные в Украине дети после достижения совершеннолетия.

Главным субъектом экономического паспорта является Фонд будущих поколений. На счета его участников государство будет каждый год вносить денежные средства в размере двух минимальных зарплат.

Механизм работы экономического паспорта изложен в законопроекте, который президент Зеленский внес на рассмотрение парламента 6 декабря 2021.

Кто и когда получит экономический паспорт

Согласно проекту закона, участниками Фонда будущих поколений станут украинцы, рожденные после 1 января 2019. Государственные взносы на их личные счета будут осуществляться до 18-летнего возраста.

Таким образом, первые выплаты из Фонда украинцы начнут получать с 2037 года.

Условия для получения

Воспользоваться накоплениями можно будет при соответствии следующим критериям:

наличие гражданства Украины и достижение совершеннолетия;

непрерывное проживание на территории Украины в течение последних 5 лет.

Для этого участнику Фонда или его представителю следует подать администратору Фонда заявление и все подтверждающие документы.

При наличии тяжелых заболеваний возможно получение выплат и до 18 лет.

На что можно потратить деньги

- обучение в образовательных учреждениях Украины (профессиональных, профессионально-технических, заведениях высшего образования);

- приобретение собственного жилья в Украине;

- лечение тяжелых заболеваний (рак, инфаркт миокарда, инсульт, коронарное шунтирование, почечная недостаточность, трансплантация жизненно важных органов и другие критические заболевания или состояния здоровья, определенные врачебно-консультативной комиссией);

- перевод денежных средств на личный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Экономический паспорт для пенсионеров

В будущем программа экономических паспортов в Украине может быть расширена на пенсионеров.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что людям старше 70-80 лет необходимо иметь базовый доход, так как у этой категории граждан нет возможности дополнительных заработков.

Источник средств

Законопроект об экономическом паспорте предусматривает, что Фонд будущих поколений будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществлением выплат.

Активы детей-участников Фонда будут включать взносы из бюджета, поступающие от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Также источником формирования Фонда станет инвестиционный доход от размещения и инвестирования средств его участников.

Сумма ежегодного государственного взноса - 2 минимальные зарплаты, размер которой установлен на начало года, когда производится взнос. Выплаты на личный счет осуществляются в гривне.

По поводу суммарного размера накоплений глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что при благоприятной ситуации украинцы смогут получить на экономические паспорта до 20 тысяч долларов.

Инициатива президента

1 декабря Владимир Зеленский во время послания к Верховной раде анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца. В данном проекте закона президент предложил направить средства от использования украинских недр на образование детей.

"После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим законам наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - отметил Зеленский.