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Фонд будущих поколений и взносы до 18 лет: детали закона об экономическом паспорте

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 16:47
Фонд будущих поколений и взносы до 18 лет: детали закона об экономическом паспорте Фото: украинские дети получат экономический паспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Законопроект об экономическом паспорте украинца предполагает создание специального Фонда будущих поколений. На счета украинских детей в этом Фонде государство будет делать взносы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что Фонд будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.

"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - говорится в сообщении.

Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет. После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:

  • обучение в учебных заведениях Украины;
  • покупку собственного жилья на территории Украины;
  • перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
  • лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Кроме того, президент Владимир Зеленский внес дополнительные законопроекты, которыми предлагает урегулировать вопросы государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение этих средств от налогообложения и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Также президент рассказал, как будет работать этот экономический паспорт.

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