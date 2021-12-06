Фонд будущих поколений и взносы до 18 лет: детали закона об экономическом паспорте
Законопроект об экономическом паспорте украинца предполагает создание специального Фонда будущих поколений. На счета украинских детей в этом Фонде государство будет делать взносы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Сообщается, что Фонд будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.
"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - говорится в сообщении.
Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет. После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:
- обучение в учебных заведениях Украины;
- покупку собственного жилья на территории Украины;
- перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
- лечение (при достижении 18-летнего возраста).
Кроме того, президент Владимир Зеленский внес дополнительные законопроекты, которыми предлагает урегулировать вопросы государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение этих средств от налогообложения и так далее.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца.
Также президент рассказал, как будет работать этот экономический паспорт.