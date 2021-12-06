Экономический паспорт украинца. Зеленский внес в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Он обещал его внести до 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Рады.

Соответствующий законопроект Зеленский внес в Раду сегодня. Его номер - 6394. Текста документа пока нет.

Президент также внес такие законопроекты:

№6395 - о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по государственным взносам в систему экономического паспорта;

- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по государственным взносам в систему экономического паспорта; №6396 - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении Фонда будущих поколений;

- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении Фонда будущих поколений; №6397 - о внесении изменений в Административный и Уголовные кодексы Украины для ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений.

Что предусматривает этот законопроект

Во время ежегодного послания в Верховной раде президент анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца. По его словам, согласно законопроекту все средства, плата за использование украинских недр будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины.

"После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим законам наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - сказал он.