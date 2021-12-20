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Пенсионеры могут в будущем получить "экономический паспорт", - Арахамия

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 декабря 2021 11:48
Пенсионеры могут в будущем получить "экономический паспорт", - Арахамия Фото: народный депутат Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В будущем действие "экономического паспорта" может расшириться на пенсионеров. По мнению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, люди, старше 70-80 лет, должны иметь базовый доход, поскольку у них нет возможности дополнительных заработков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии изданию "Интерфакс-Украина".

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что у людей преклонного возраста, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Именно поэтому "им надо получать безусловный базовый доход".

Кроме того, глава фракции уверен, что идею с "экономическими паспортами" никто не рискнет со временем отменить.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство - забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", - резюмировал он.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

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Давид Арахамия
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