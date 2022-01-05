До 20 тысяч долларов к совершеннолетию. Как будет работать "экономический паспорт" в Украине

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта". Такой документ позволит украинцам оплачивать учебу, покупку жилья или лечение со специального личного счета. Средства на нем будут накапливаться путем ежегодных взносов от государства.

Подробно о том, как будет работать экономический паспорт - в материале РБК-Украина .

Что такое экономический паспорт

Экономический паспорт представляет собой систему денежных накоплений, которыми смогут воспользоваться все рожденные в Украине дети после достижения совершеннолетия.

Главным субъектом экономического паспорта является Фонд будущих поколений. На счета его участников государство будет каждый год вносить денежные средства в размере двух минимальных зарплат.

Механизм работы экономического паспорта изложен в законопроекте, который президент Зеленский внес на рассмотрение парламента 6 декабря 2021.

Кто и когда получит экономический паспорт

Согласно проекту закона, участниками Фонда будущих поколений станут украинцы, рожденные после 1 января 2019. Государственные взносы на их личные счета будут осуществляться до 18-летнего возраста.

Таким образом, первые выплаты из Фонда украинцы начнут получать с 2037 года.

Условия для получения

Воспользоваться накоплениями можно будет при соответствии следующим критериям:

наличие гражданства Украины и достижение совершеннолетия;

непрерывное проживание на территории Украины в течение последних 5 лет.

Для этого участнику Фонда или его представителю следует подать администратору Фонда заявление и все подтверждающие документы.

При наличии тяжелых заболеваний возможно получение выплат и до 18 лет.

На что можно потратить деньги

- обучение в образовательных учреждениях Украины (профессиональных, профессионально-технических, заведениях высшего образования);

- приобретение собственного жилья в Украине;

- лечение тяжелых заболеваний (рак, инфаркт миокарда, инсульт, коронарное шунтирование, почечная недостаточность, трансплантация жизненно важных органов и другие критические заболевания или состояния здоровья, определенные врачебно-консультативной комиссией);

- перевод денежных средств на личный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Экономический паспорт для пенсионеров

В будущем программа экономических паспортов в Украине может быть расширена на пенсионеров.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что людям старше 70-80 лет необходимо иметь базовый доход, так как у этой категории граждан нет возможности дополнительных заработков.

Источник средств

Законопроект об экономическом паспорте предусматривает, что Фонд будущих поколений будет накапливать государственные взносы в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществлением выплат.

Активы детей-участников Фонда будут включать взносы из бюджета, поступающие от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Также источником формирования Фонда станет инвестиционный доход от размещения и инвестирования средств его участников.

Сумма ежегодного государственного взноса - 2 минимальные зарплаты, размер которой установлен на начало года, когда производится взнос. Выплаты на личный счет осуществляются в гривне.

По поводу суммарного размера накоплений глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что при благоприятной ситуации украинцы смогут получить на экономические паспорта до 20 тысяч долларов.

Инициатива президента

1 декабря Владимир Зеленский во время послания к Верховной раде анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца. В данном проекте закона президент предложил направить средства от использования украинских недр на образование детей.

"После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине. Благодаря этим законам наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - отметил Зеленский.