До 20 тисяч доларів до повноліття. Як працюватиме "економічний паспорт" в Україні

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський анонсував запровадження "економічного паспорта". Такий документ дозволить українцям оплачувати навчання, купівлю житла чи лікування зі спеціального особового рахунку. Кошти на ньому накопичуватимуться шляхом щорічних внесків від держави.

Докладно про те, як працюватиме економічний паспорт – у матеріалі РБК-Україна .

Що таке економічний паспорт

Економічний паспорт є системою грошових накопичень, якими зможуть скористатися всі народжені в Україні діти після досягнення повноліття.

Головним суб'єктом економічного паспорта є Фонд майбутніх поколінь. На рахунки його учасників держава щороку вноситиме кошти у розмірі двох мінімальних зарплат.

Механізм роботи економічного паспорта викладено в законопроекті, який президент Зеленський вніс на розгляд парламенту 6 грудня 2021.

Хто і коли отримає економічний паспорт

Відповідно до проекту закону, учасниками Фонду майбутніх поколінь стануть українці, народжені після 1 січня 2019 року. Державні внески на їхні особисті рахунки будуть здійснюватися до 18-річного віку.

Таким чином, перші виплати із Фонду українці почнуть отримувати з 2037 року.

Умови отримання

Скористатися накопиченнями можна буде за наступними критеріями:

наявність громадянства України та досягнення повноліття;

безперервне проживання на території України протягом останніх 5 років.

Для цього учаснику Фонду або його представнику слід подати адміністратору Фонду заяву та всі необхідні документи.

За наявності тяжких захворювань можливе отримання виплат до 18 років.

На що можна витратити гроші

- навчання в освітніх установах України (професійних, професійно-технічних, закладах вищої освіти);

- придбання власного житла в Україні;

- лікування тяжких захворювань (рак, інфаркт міокарда, інсульт, коронарне шунтування, ниркова недостатність, трансплантація життєво важливих органів та інші критичні захворювання чи стан здоров'я, визначені лікарсько-консультативною комісією);

- переказ коштів на особистий рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Економічний паспорт для пенсіонерів

Надалі програма економічних паспортів в Україні може бути розширена на пенсіонерів.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що людям старше 70-80 років необхідно мати базовий дохід, оскільки ця категорія громадян не має можливості додаткових заробітків.

Джерело коштів

Законопроект про економічний паспорт передбачає, що Фонд майбутніх поколінь накопичуватиме державні внески на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійсненням виплат.

Активи дітей-учасників Фонду включатимуть внески з бюджету, що надходять від сплати ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин.

Також джерелом формування Фонду стане інвестиційний прибуток від розміщення та інвестування коштів його учасників.

Сума щорічного державного внеску – 2 мінімальні зарплати, розмір якої встановлено на початок року, коли провадиться внесок. Виплати на особистий рахунок здійснюються у гривні.

Щодо сумарного розміру накопичень голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за сприятливої ​​ситуації українці зможуть отримати на економічні паспорти до 20 тисяч доларів.

Ініціатива президента

1 грудня Володимир Зеленський під час послання до Верховної ради анонсував внесення законопроекту про економічний паспорт українця. У цьому проекті закону президент запропонував спрямувати кошти від використання українських надр на освіту дітей.

"Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для здобуття освіти в Україні або покупки власного житла в Україні. Завдяки цим законам наші олігархи стануть справжніми інвесторами у майбутнє наших дітей", - наголосив Зеленський.