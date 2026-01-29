В 20-му пакеті санкцій під ударом буде "тіньовий флот" РФ, - голова МЗС Франції

Новий пакет санкцій проти Росії, який готує Європейський Союз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 29 січня.
Барро зазначив, що Росія не демонструє бажання йти на мир, про це свідчать численні удари російського режиму по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі.
"Саме тому ми продовжуємо нашу роботу, щоб забезпечити, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же потужним, як 18-й та 19-й", - пояснив міністр.
За словами Барро, новий санкційний пакет повинен заблокувати російський "тіньовий флот". Франція вже почала протидіяти танкерам РФ, затримавши один з них у Середземному морі.
Окрім цього, за словами Барро, під час засідання міністрів закордонних справ однією з ключових тем стане ситуація в Україні. Російський режим діє "з наміром спровокувати справжню гуманітарну кризу", ЄС не збирається дозволити Кремлю це зробити.
Нагадаємо, що танкер "тіньового флоту" Росії під назвою GRINCH перехопили французькі ВМС 22 січня 2026 року в західній частині Середземного моря. Капітаном виявився громадянин Індії, його взяли під арешт. Сам танкер також заарештували та посадили на мілину в порту Марсель-Фос.
Наразі так званий "тіньовий флот" Росії налічує щонайменше 900 суден - здебільшого застарілі танкери, які ходять під фальшивими прапорами, мають сумнівних власників та непрозору реєстрацію.
До речі, нещодавно група з 14 країн ЄС попередила танкери "тіньового флоту" РФ в Балтійському та Північному морях. Ті з них, які не відповідатимуть певним вимогам, будуть розглядатися, як судна без національної належності.