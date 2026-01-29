В 20-м пакете санкций под ударом будет "теневой флот" РФ, - глава МИД Франции

Новый пакет санкций против России, который готовит Европейский Союз, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 29 января.
Барро отметил, что Россия не демонстрирует желания идти на мир, об этом свидетельствуют многочисленные удары российского режима по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.
"Именно поэтому мы продолжаем нашу работу, чтобы обеспечить, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й", - пояснил министр.
По словам Барро, новый санкционный пакет должен заблокировать российский "теневой флот". Франция уже начала противодействовать танкерам РФ, задержав один из них в Средиземном море.
Кроме этого, по словам Барро, во время заседания министров иностранных дел одной из ключевых тем станет ситуация в Украине. Российский режим действует "с намерением спровоцировать настоящий гуманитарный кризис", ЕС не собирается позволить Кремлю это сделать.
Напомним, что танкер "теневого флота" России под названием GRINCH перехватили французские ВМС 22 января 2026 года в западной части Средиземного моря. Капитаном оказался гражданин Индии, его взяли под арест. Сам танкер также арестовали и посадили на мель в порту Марсель-Фос.
Сейчас так называемый "теневой флот" России насчитывает не менее 900 судов - в основном устаревшие танкеры, которые ходят под фальшивыми флагами, имеют сомнительных владельцев и непрозрачную регистрацию.
Кстати, недавно группа из 14 стран ЕС предупредила танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском и Северном морях. Те из них, которые не будут отвечать определенным требованиям, будут рассматриваться, как суда без национальной принадлежности.