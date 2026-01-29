В 20-м пакете санкций под ударом будет "теневой флот" РФ, - глава МИД Франции

Барро отметил, что Россия не демонстрирует желания идти на мир, об этом свидетельствуют многочисленные удары российского режима по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Именно поэтому мы продолжаем нашу работу, чтобы обеспечить, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й", - пояснил министр.

По словам Барро, новый санкционный пакет должен заблокировать российский "теневой флот". Франция уже начала противодействовать танкерам РФ, задержав один из них в Средиземном море.

Кроме этого, по словам Барро, во время заседания министров иностранных дел одной из ключевых тем станет ситуация в Украине. Российский режим действует "с намерением спровоцировать настоящий гуманитарный кризис", ЕС не собирается позволить Кремлю это сделать.