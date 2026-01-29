ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Замаскований танкер "тіньового флоту" РФ із Мурманська посадили на мілину у Франції

Четвер 29 січня 2026 02:00
UA EN RU
Замаскований танкер "тіньового флоту" РФ із Мурманська посадили на мілину у Франції Ілюстративне фото:росіяни пустили танкер в море під фальшивим прапором (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У французькому порту Марсель-Фос посадили на мілину нафтовий танкер GRINCH, який підозрюють у приналежності до так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними відомства, судно раніше було перехоплене французькими ВМС через підозри у використанні фальшивого прапора та участі в схемах обходу санкцій, запроваджених проти експорту російської нафти.

Прокурор Марселя повідомив, що капітана танкера - громадянина Індії- було тимчасовна Індіо затримано, однак згодом його звільнили та дозволили повернутися на борт судна.

Французька влада зазначає, що GRINCH на початку січня вийшов із російського порту Мурманськ, прямуючи під прапором Коморських Островів.

Наразі обставини використання судна та його можливий зв’язок із російським "тіньовим флотом" продовжують вивчати.

Танкер GRINCH перехопили французькі ВМС 22 січня 2026 року в західній частині Середземного моря. Капітаном виявився індус. його арешували.

GRINCH - нафтовий танкер, який підозрюють у приналежності до так званого "тіньового флоту" Росії - ережі суден, що використовуються для обходу західних санкцій на експорт російської нафти.

Судно фігурує в санкційних списках ЄС, Великої Британії та США і пов’язане з перевезеннями російської нафти, зокрема до Китаю та Індії.

У ГУР раніше розповіли, як працює "тіньовий флот" Росії та скільки танкерів він налічує. Стосовно грошових втрат ворога, від початку запровадження ліміту цін на російську нафту в грудні 2022 року Москва витратила на придбання танкерів "тіньового флоту" понад 10 мільярдів доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація тіньовий флот
Новини
"Не посередники": Мерц відповів на заклик провести прямі переговори з Путіним щодо України
"Не посередники": Мерц відповів на заклик провести прямі переговори з Путіним щодо України
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві