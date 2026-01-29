Замаскований танкер "тіньового флоту" РФ із Мурманська посадили на мілину у Франції
У французькому порту Марсель-Фос посадили на мілину нафтовий танкер GRINCH, який підозрюють у приналежності до так званого "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними відомства, судно раніше було перехоплене французькими ВМС через підозри у використанні фальшивого прапора та участі в схемах обходу санкцій, запроваджених проти експорту російської нафти.
Прокурор Марселя повідомив, що капітана танкера - громадянина Індії- було тимчасовна Індіо затримано, однак згодом його звільнили та дозволили повернутися на борт судна.
Французька влада зазначає, що GRINCH на початку січня вийшов із російського порту Мурманськ, прямуючи під прапором Коморських Островів.
Наразі обставини використання судна та його можливий зв’язок із російським "тіньовим флотом" продовжують вивчати.
Танкер GRINCH перехопили французькі ВМС 22 січня 2026 року в західній частині Середземного моря. Капітаном виявився індус. його арешували.
GRINCH - нафтовий танкер, який підозрюють у приналежності до так званого "тіньового флоту" Росії - ережі суден, що використовуються для обходу західних санкцій на експорт російської нафти.
Судно фігурує в санкційних списках ЄС, Великої Британії та США і пов’язане з перевезеннями російської нафти, зокрема до Китаю та Індії.
У ГУР раніше розповіли, як працює "тіньовий флот" Росії та скільки танкерів він налічує. Стосовно грошових втрат ворога, від початку запровадження ліміту цін на російську нафту в грудні 2022 року Москва витратила на придбання танкерів "тіньового флоту" понад 10 мільярдів доларів.