До +20 градусів на півдні, на заході прохолодніше: погода на сьогодні в Україні

Сьогодні погода в Україні очікується переважно хмарна та волога. На заході можливі зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6-го жовтня у столиці стовпчик термометра буде показувати +14 градусів.

За даними Діденко, сьогодні температура повітря особливо не зміниться. Протягом дня передбачається до +15 градусів. Однак на півдні та сході повітря прогріється до +20, прохолодніше буде в західних областях, місцями до +9 градусів.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Нагадаємо, Україна зустріла жовтень холодом, дощами та сильним вітром. Тим часом в Карпатах намело снігу, зокрема на горі Піп Іван замети місцями сягали пів метра.

Синоптики вже розповіли, яка погода чекає на українців у перші вихідні жовтня та навіть назвали дату, коли потеплішає.