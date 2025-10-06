ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До +20 градусів на півдні, на заході прохолодніше: погода на сьогодні в Україні

Понеділок 06 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
До +20 градусів на півдні, на заході прохолодніше: погода на сьогодні в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 6 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні погода в Україні очікується переважно хмарна та волога. На заході можливі зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, сьогодні температура повітря особливо не зміниться. Протягом дня передбачається до +15 градусів. Однак на півдні та сході повітря прогріється до +20, прохолодніше буде в західних областях, місцями до +9 градусів.

Погода у Києві

У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани. Протягом дня 6-го жовтня у столиці стовпчик термометра буде показувати +14 градусів.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Нагадаємо, Україна зустріла жовтень холодом, дощами та сильним вітром. Тим часом в Карпатах намело снігу, зокрема на горі Піп Іван замети місцями сягали пів метра.

Синоптики вже розповіли, яка погода чекає на українців у перші вихідні жовтня та навіть назвали дату, коли потеплішає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії