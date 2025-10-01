ua en ru
Справжня зима у жовтні: в Карпатах намело до пів метра снігу

Середа 01 жовтня 2025 11:46
UA EN RU
Справжня зима у жовтні: в Карпатах намело до пів метра снігу Фото: Гору Піп Іван у Карпатах засипало снігом 1 жовтня (ДСНС)
Автор: Тетяна Веремєєва

На горі Піп Іван Чорногірський 1 жовтня зафіксували зимові умови: сніг, вітер та мінусову температуру. Перемети місцями сягають півметра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака.

Станом на 9:00 температура повітря становить -5°С, дме північний вітер швидкістю 6-8 м/с, у поривах - до 12 м/с. Видимість обмежена, падає сніг.

Василь Фіцак зазначає, що вже насипало 10-15 см снігу, а місцями є перемети до 50 см.

Застереження для туристів

ДСНС наголошує, що такі умови значно ускладнюють пересування у горах і можуть становити загрозу для життя та здоров’я. Різке похолодання, опади, сильний вітер та погана видимість підвищують ризик заблукати, отримати травми чи переохолодитися.

Рятувальники рекомендують:

  • перевіряти прогноз погоди перед походом;
  • не вирушати в гори поодинці чи складними маршрутами;
  • брати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;
  • повідомляти рідних про маршрут;
  • користуватися мобільним додатком "Порятунок у горах".

У ДСНС нагадують, що гори восени можуть бути небезпечними, тож варто заздалегідь готуватися до подорожей та не ризикувати.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода у жовтні 2025 року. Середня температура буде на градус вищою за норму (+7…+13°С), можливі заморозки та поступове похолодання наприкінці місяця. У Карпатах і Криму очікують більше опадів, місцями до 120% норми.

Також ми розповідали, що в Україні у 2025 році очікується кілька хвиль "бабиного літа" - теплої осінньої погоди після перших холодів. Синоптики прогнозують потепління на початку та в середині жовтня, а також на початку листопада. У матеріалі пояснюється походження назви й народні традиції, пов’язані з цим періодом.

