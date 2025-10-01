Справжня зима у жовтні: в Карпатах намело до пів метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський 1 жовтня зафіксували зимові умови: сніг, вітер та мінусову температуру. Перемети місцями сягають півметра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії на горі Піп Іван від Карпатського національного університету Василя Фіцака .

Станом на 9:00 температура повітря становить -5°С, дме північний вітер швидкістю 6-8 м/с, у поривах - до 12 м/с. Видимість обмежена, падає сніг.

Василь Фіцак зазначає, що вже насипало 10-15 см снігу, а місцями є перемети до 50 см.

Застереження для туристів

ДСНС наголошує, що такі умови значно ускладнюють пересування у горах і можуть становити загрозу для життя та здоров’я. Різке похолодання, опади, сильний вітер та погана видимість підвищують ризик заблукати, отримати травми чи переохолодитися.

Рятувальники рекомендують:

перевіряти прогноз погоди перед походом;

не вирушати в гори поодинці чи складними маршрутами;

брати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;

повідомляти рідних про маршрут;

користуватися мобільним додатком "Порятунок у горах".

У ДСНС нагадують, що гори восени можуть бути небезпечними, тож варто заздалегідь готуватися до подорожей та не ризикувати.